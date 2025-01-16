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Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis

AA AA
16.01.2025 10:28
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 14 Ağustos 2024'te polis ekiplerince Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelenilerek durdurulan T.C.S'nin pantolonunun kemer kısmına gizlenmiş halde 8,03 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak T.C.S'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık T.C.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana uyuşturucu dava

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