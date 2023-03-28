Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 122 zanlı tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart'ta kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 77 zanlının ardından 135'i daha adliyeye gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 212 şüpheliden 65'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 122'si tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 zanlının gözaltına alındığını bildirmişti. Şüphelilerden 77'si 26 Mart'ta adliyeye sevk edilmişti.

