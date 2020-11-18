YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

ADANA HABERLERİ  | 18.11.2020 23:19 | Son Güncelleme

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçakla yaralayan baba oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, Ahmet Şerefoğlu (59) ve kardeşi Bülent Şerefoğlu (53) ile evinin önüne gelerek küfür ettikleri iddia edilen komşuları H.D. ve oğlu Ş.D. arasında kavga çıktı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Bülent Şerefoğlu boynundan, Ahmet Şeref oğlu ise yüzünden yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bülent Şerefoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli baba ve oğlu, 5 sokak ilerideki evlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:29
İkindi
15:11
Akşam
17:34
Yatsı
18:52

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.