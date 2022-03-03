Adana'da kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanılan düşen kamyondaki bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü kamyon kontrolden çıkıp demir korkuluğu aşarak sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü Tuğluk kendi imkanıyla araçtan çıktı, dayısı Mevlüt Kervan ise mahsur kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kervan, olay yerine gelen ekiplerin pencereyi kırarak çıkarmak istemesi üzerine durumunun iyi olduğunu çekicinin gelmesini bekleyeceğini söyledi.

Ekiplerin, kanalın su seviyesinin yükselebileceği uyarısında bulunmasının ardından ikna olan Kervan sıkışan kapı açılarak araçtan çıkarıldı.

Kervan, gazetecilerin sorusu üzerine, aracın freninin tutmaması nedeniyle kaza yaptıklarını söyledi.



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