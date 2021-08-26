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Adana'da köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

26.08.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı 13 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bahçeşehir Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda, sokak köpekleri bisikletiyle kaldırımda ilerleyen Arda Doruk Derin'i kovaladı.

Panikle köpeklerden kaçan ve kaldırımdan bulvara inen çocuk, M.B'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Derin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, köpeklerin kaldırımda bisikletiyle ilerleyen çocuğu kovalaması ve kaçan çocuğa otomobilin çarpması başka bir aracın kamerasına yansıdı.

- Mahalle sakinleri başıboş sokak köpeklerinden şikayetçi

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Akkuş (22), bölgede başıboş sokak köpekleri yüzünden daha önce de kazalar yaşandığını söyledi.

Akkuş, ilgili kurumlara köpeklerin barınağa götürülmesi için çok kez dilekçe gönderdiklerini ancak çözüm sağlanamadığını ifade etti.

Serpil Karneci (40) de köpeklerin sesini duyup evinin balkonundan yola baktığında çocuğu yerde yaralı halde gördüğünü kaydederek, "Köpekler sürekli insanlara saldırıyor. Daha önce de bu nedenle kazalar yaşandı. Çocuğum bu yolu kullanarak okuluna gidecek ve ben bu nedenle çok endişeliyim." diye konuştu.

Emine Göneş (63), kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Çocuğu gördüğümde durumu iyi değildi. Dayanamayıp uzaklaştım. Bu olay sokak köpekleri nedeniyle bölgemizde yaşanan ilk kaza değil. Hala olayın şokunu atlatamadık. Burada birçok okul var. Çocuklar okula ulaşmak için köpeklerin bulunduğu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle çok tedirginiz. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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