Adana'da köprüden dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde köprüden dereye düşen otomobildeki aileden 3 kişi yaralandı.

Bucak Acarmantaş Mahallesi'nde Nida T'nin kullandığı 06 BTK 559 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ilıca Köprüsü'nden Meletmez Deresi'ne düştü.

Ters dönen araçtaki sürücü ile annesi ve babası yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan 3 kişi, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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