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Adana'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

21.09.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden doktor Halil İbrahim Varan için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Yaklaşık 1,5 ay önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle dün, görevli olduğu hastanede hayatını kaybeden Nefroloji Uzmanı Varan'ın naaşı, cenaze aracı içerisinde başhekimlik binası önüne getirildi.

Buradaki törene Varan'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ile İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar katıldı.

Törende konuşan Başhekim Çetinkünar, sözün bittiği, konuşmaların çaresiz kaldığı bir anda olduklarını söyledi.

Doktor Halil İbrahim Varan'ın 7'den 70'e herkesin övgüsü kazanmış, merhametli, paylaşmayı seven bir kişi olduğunu anlatan Çetinkünar, "Hastası, mesleği için yaşayan çok değerli bir meslektaşımızdı. Maalesef 1,5 ay önce Kovid-19'a yakalandı. Bütün dinamizmiyle, bize kattığı pozitivizmiyle bu hastalığı yener diye düşündük. Maalesef 1,5 ayın sonunda, dün, üzülerek hayata gözlerini yumduğuna şahit olduk. Tüm meslek arkadaşları olarak çok üzgünüz. Böyle sevecen, merhametli ve etrafına her zaman gülücükler dağıtan meslektaşımızı, ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah sevenlerine, yakınlarına, hastalarına büyük sabırlar versin." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Nacar da kendisi için çok değerli biri olan Halil İbrahim Varan'ı yaklaşık 35 yıldır tanıdığını belirterek, herkese sabır dileğinde bulundu.

Varan'ın, 8 yıldan bu yana yanında çalışan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracını öperek, "Sürekli hastalarıyla ilgilenirdi, hiç dinlenmezdi, koca yürekli bir insandı." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından Varan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na gönderildi.

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