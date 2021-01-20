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Adana'da kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü

20.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Adana'da kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü

Adana'da kaynak makinesiyle kulübede tadilat yaparken dumandan zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akarca Mahallesi'nde Şerif Çetin (30) ve arkadaşı Çetin Turgut (29), güvercinleri için arazide kurdukları kulübede kaynak makinesiyle tadilat yaparken dumandan zehirlendi.

Yakınları tarafından kulübede bitkin halde bulunan Şerif Çetin Yüreğir Devlet Hastanesine, Çetin Turgut ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şerif Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çetin Turgut'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgede arıcılık yapan Abdurrahman Urtekin, iki arkadaşı bitkin halde bulduklarını belirterek, "Daha sonra babam olay yerine gelerek aracıyla ikisini de hastaneye kaldırdı." dedi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı yere gelerek incelemede bulundu.

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