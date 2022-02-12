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Adana'da kumar oynayan 153 kişiye 278 bin lira ceza verildi

12.02.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumar oynanan bina önünde gözcülük yapan kişinin, "sağlıkçı yeleği" giyen polislerce etkisiz hale getirilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da polis, kumar oynarken yakaladığı 153 kişiye 278 bin lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynatıldığını belirlediği 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dernek lokali ve kooperatifin de aralarında olduğu adreslerde pul, oyun kağıtları ve 65 bin lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 153 kişiye 278 bin lira ceza verildi, kumar oynattığı belirlenen 29 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

- Gözcülük yapan kişi "sağlıkçı yeleği" giyen polislerce yakalandı

Öte yandan, operasyonlar kapsamında, kooperatife düzenlenen baskının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülere göre, sağlık görevlisi yeleği giyen 2 polis, kooperatif binasının önünde gözcülük yapan kişinin yanına yaklaşıyor. Gözcülük yapan kişiyi etkisiz hale getiren polisler, binaya giriyor.

Kooperatif binasında çok sayıda kişinin kumar oynadığı da görüntüye yansıyor.

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