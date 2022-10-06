Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin telef oldu

Adana'da kundaklama sonucu yangın çıkan barakadaki 90 güvercin telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir barakada uyuyan Halis Gedik, yangın çıktığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti, bu sırada barakadaki tüp patladı.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu barakadaki 90 güvercin telef oldu, söz konusu yerde hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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