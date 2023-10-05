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Adana’da kundaklanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

05.10.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir müstakil ev kundaklandı. Kundaklama sonucu çıkan yangını itfaiye söndürürken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir müstakil eve yanıcı madde dökerek kundaklayıp olay yerinden kaçtı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evin ateşe verildiği sırada içeride kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

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