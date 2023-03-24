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Adana'da kuş kulübesinde uyuşturucu saklayıp sattığı öne sürülen zanlı 15 yıl hapisle yargılanacak

24.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu sakladığı ve satışını yaptığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 26 Aralık 2022'de tutuklanan E.Y. hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir evin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Narkotik dedektör köpeğiyle kulübede yapılan aramalarda kavanozun içinde paketlenmiş sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, paketlerde zanlının parmak izlerinin bulunduğu bildirildi.

E.Y'nin üzerinde uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 2 bin 895 liranın da ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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