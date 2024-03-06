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Adana’da kuzey ilçelere kar yağarken, kar yağmayan Kozan’a ise suni kar getirildi

İHA İHA
06.03.2024 14:01
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Adana’da kuzey ilçelere kar yağarken, kar yağmayan Kozan’a ise suni kar getirildi.

Adana’yı dün geceden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava il merkezi ve yakın ilçelerde yağmur olarak kendini gösterirken, kuzey ilçeler Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’de ise kar olarak kendini gösterdi. Bu ilçeler geceden sabaha beyaza büründü.

Kozan’da ise kara hasret kalan öğrenciler için Halit Dağlı İlköğretim Okulu’na suni kar getirildi. Öğrenciler üzerlerine sıkılan suni karla doyasıya eğlendi.

Öğrencilerden Ayşe Betül Öner, "Kar çok güzel okulumuzda da kar yağdı" dedi.

Sevinçli olduklarını söyleyen öğrencilerden Hasan Kayra Nasip ise, "Biz kar yağan yerlere gidemedik ama kar okulumuza geldi. Yazı bekliyorduk kar yağdı. Çok mutluyuz" diye konuştu. Tuana Yavuz, çok eğlendiklerini söylerken, Zeynep Kayhanlı da, "İlçemize kar yağmıyor. Kar yağan yerlere de biz gidemiyoruz. Köpük makinesi ile çok mutlu oldum. Gerçek kar gibiydi" dedi.

Velilerden Duygu Köse ise çocukların eğlenmesi ile çok mutu olduklarını ifade etti.

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