Adana'da lastiği değiştirilen araca hafif ticari araç çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında lastiği değiştirilen hafif ticari araca, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Aytek'in (48) kullandığı 01 AYT 06 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında aracın lastiğinin patlaması üzerinde durdu.

Aytek, yolun kenarında lastiği değiştirirken, Halil İbrahim Bayazıt (31) yönetimindeki 80 AAT 894 plakalı hafif ticari araç, bu araca çarptı.

Kazada park halindeki araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Sabri Levent, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler Aytek ve Bayazıt ile Ahmet Zorlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



