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Adana’da lavanta balı üretilecek

ADANA HABERLERİ  | 02.11.2020 08:53 | Son Güncelleme

Adana’da, İş Kadınları Derneği (İŞKAD) girişimcilik ruhuyla Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmasına başladığı lavanta balı için kolları sıvadı.Adana’nın görüntü, estetik ve kokusuyla lavanta bahçesine dönüşmesini arzulayan ve bu kapsamda Sarıçam ilçesi Bayramhacılı mahallesinde daha önce kent protokolünün de katılımıyla lavanta hasadı gerçekleştiren İŞKAD, şimdi de lavanta balı üretimi içinKozan Bal Tarım Satış Kooperatifi ve Adana İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışma yürütecek.Katma değeri yüksek lavanta çiçeğinden bal üretiminin kent ekonomisine ve istihdamına katkı sunmasını istediklerini belirten İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, lavantanın Adana tarımına kazandırılmasının yanı sıra aromasını çiçekten alan sertifikalı lavanta balı üretiminin kent adına örnek bir girişim olacağına inandığını söyledi.Sarıçam’daki lavanta bahçesinde İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ve Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız’la lavanta balı üretiminden önce fikir alışverişinde bulunan, üretim aşamalarını detaylarıyla konuşan Mantı, AR-GE çalışmalarına başlanan, ‘Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne uygun üretilmesi planlanan lavanta balının gerek sağlığa gerekse ekonomiye önemli kazanım sunacağını, çok bilinmeyen lavanta balında Adana’yı öne çıkarmak istediklerini vurguladı.Tüketicilerin damak tadına uygun farklı bir lezzet olarak dikkat çeken lavanta balı üretimini gerçekleştirebildikleri takdirde genç girişimci kadınlara istihdam alanı oluşturmanın yanı sıra Adana’nın ihtiyacı olan alternatif ürün yelpazesini genişletebileceklerini belirten Berman Mantı, lavanta balının Türkiye’de nadir bulunan bir bal çeşidi olduğunu ifade etti.Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kaliforniya Ovası ve İtalya’daki Po Ovası’ndan sonra dünyanın en verimli ve büyük ovası olan Çukurova’daki ürün deseninin daha çok gün yüzüne çıkmasını istediklerini aktaran Mantı, “Görünümü ve kokusuyla Adana’yı estetik bir yapıya büründürecek, üretici için önemli bir gelir kapısı olan lavantanın çiçeğinden üretilen lavanta balının Adana’da yaygınlaşmasını istiyoruz.

Adana’da, İş Kadınları Derneği (İŞKAD) girişimcilik ruhuyla Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmasına başladığı lavanta balı için kolları sıvadı.
Adana’nın görüntü, estetik ve kokusuyla lavanta bahçesine dönüşmesini arzulayan ve bu kapsamda Sarıçam ilçesi Bayramhacılı mahallesinde daha önce kent protokolünün de katılımıyla lavanta hasadı gerçekleştiren İŞKAD, şimdi de lavanta balı üretimi içinKozan Bal Tarım Satış Kooperatifi ve Adana İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışma yürütecek.
Katma değeri yüksek lavanta çiçeğinden bal üretiminin kent ekonomisine ve istihdamına katkı sunmasını istediklerini belirten İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, lavantanın Adana tarımına kazandırılmasının yanı sıra aromasını çiçekten alan sertifikalı lavanta balı üretiminin kent adına örnek bir girişim olacağına inandığını söyledi.
Sarıçam’daki lavanta bahçesinde İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ve Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız’la lavanta balı üretiminden önce fikir alışverişinde bulunan, üretim aşamalarını detaylarıyla konuşan Mantı, AR-GE çalışmalarına başlanan, ‘Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne uygun üretilmesi planlanan lavanta balının gerek sağlığa gerekse ekonomiye önemli kazanım sunacağını, çok bilinmeyen lavanta balında Adana’yı öne çıkarmak istediklerini vurguladı.
Tüketicilerin damak tadına uygun farklı bir lezzet olarak dikkat çeken lavanta balı üretimini gerçekleştirebildikleri takdirde genç girişimci kadınlara istihdam alanı oluşturmanın yanı sıra Adana’nın ihtiyacı olan alternatif ürün yelpazesini genişletebileceklerini belirten Berman Mantı, lavanta balının Türkiye’de nadir bulunan bir bal çeşidi olduğunu ifade etti.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kaliforniya Ovası ve İtalya’daki Po Ovası’ndan sonra dünyanın en verimli ve büyük ovası olan Çukurova’daki ürün deseninin daha çok gün yüzüne çıkmasını istediklerini aktaran Mantı, “Görünümü ve kokusuyla Adana’yı estetik bir yapıya büründürecek, üretici için önemli bir gelir kapısı olan lavantanın çiçeğinden üretilen lavanta balının Adana’da yaygınlaşmasını istiyoruz. Dolayısıyla kentimizde daha çok lavanta bahçeleri kurulması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ise kadınların iş yaşamında daha çok yer alması için uğraş verdiklerini söyledi. Ekiz, dünyada çok bilinmeyen lavanta balının Adana için ayrı bir değer olacağına dikkat çekti.
Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız da, antiseptik etkisi kanıtlanan lavanta balının, hafifliğiyle karaciğer enzimlerine, stres kaynaklı hastalıklara, uyku problemi çekenlere fayda sağladığını söyledi.

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