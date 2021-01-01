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Adana'da maganda kurşunu ve havai fişek patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 01.01.2021 03:14 | Son Güncelleme

Adana'da maganda kurşunu ve havai fişek patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişi maganda kurşunuyla 2 kişi de ellerindeki havai fişeklerin patlaması sonucu yaralandı.

Mehmet A, Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine giderken nereden geldiği belli olmayan kurşunla omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet A, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Ağaçlı Mahallesi'nde ellerindeki havai fişekleri patlatan Mete M. ve Halil İbrahim Y. yaralandı.

Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtilen Mete M, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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