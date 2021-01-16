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Adana'da marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı

16.01.2021 00:58 | Son Güncelleme:
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Adana'da marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı

Adana'da marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi'nde market işleten Selahattin Çakı, güvenlik kamerası görüntülerinden iş yerinin deposunda hırsızlık yapan zanlıyı fark etmesi üzerine polise haber verdi.

Bunun üzerine Çakı, depoya giderek şüpheliyi saklanırken yakaladı.

Olay yerine ulaşan polis, zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Şüphelinin demir profiller ve paletleri üç tekerlekli elektrikli bisiklete yüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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