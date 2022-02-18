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Adana'da marketten bıçaklı gasp iddiasına tutuklama

18.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da market görevlisine bıçakla tehditte bulunarak kasadaki 525 lirayı gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir zincir marketin merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki şubesinde görevli Gülcan D. (25), müşterilerle ilgilendiği sırada elinde bıçak bulunan kişi iş yerine girdi.

Kıyafetinin kapüşonu ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyen, parmak izi bırakmamak için de eldiven kullanan zanlı, Gülcan D'yi bıçakla tehdit edip kasadan uzaklaştırdı. Şüpheli, daha sonra kasadaki 525 lirayı alarak kaçtı.

Görevlinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının "hırsızlık" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Osman E. (33) olduğunu belirledi.

Adresi tespit edilen Osman E, evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada ekiplerce yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, müşteriler ödeme yapmak için sırada beklediği sırada şüpheli içeriye giriyor.

Görevliyi tehditle uzaklaştıran zanlı, kasadaki paraları alarak olay yerinden ayrılıyor.

Bu sırada müşterilerin de panikle marketin arka bölümüne ilerlediği görülüyor.

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