Adana'da marketten gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da market görevlisine bıçakla tehditte bulunarak kasadaki 525 lirayı gasbettiği öne sürülen zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "iş yerinde silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan O.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık için 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kıyafetinin kapüşonu ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyerek bir zincir marketin merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki şubesine elinde bıçakla girdiği anlatıldı.

O.E'nin iş yerinde parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığı, market görevlisi G.D'yi bıçakla tehdit edip kasadan uzaklaştırdığı ve ardından buradaki 525 lirayı alarak olay yerinden kaçtığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, olayın marketin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı, sanığın "hırsızlık" ve "yaralama" gibi olaylardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu kaydedilerek, O.E'nin "iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

