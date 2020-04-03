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Adana'da merdivenden düşen kadın öldü

ADANA HABERLERİ  | 03.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Adana'da merdivenden düşen kadın öldü

Adana'da, evinin merdivenlerinden düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil evde yaşayan Fatma Dönmez, alt katta oturan oğlunun yanına gitmek için evden çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Adana Kadın Merdiven

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