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Adana'da meslek liseliler, taşımalı eğitim öğrencileri için yemek yaparak meslek öğreniyor

08.01.2024 11:22 | Son Güncelleme:
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Adana'da Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesindeki uygulama otelinin mutfağında, hem yemek yapmayı öğreniyor hem de taşımalı eğitim kapsamında okulların ara öğünlerini hazırlıyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, okula bağlı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Uygulama Oteli'nde kurulu mutfakta haftanın 5 günü aldıkları uygulamalı eğitimlerle yemek pişiriyor.

Gece saatlerinde mutfaktaki çalışmalarına usta öğreticiler eşliğinde başlayan öğrenciler, günün menüsüne göre hazırladıkları üç çeşit yemeği, ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki 75 okula gönderiyor.

Haftanın beş günü 3 bin 750 öğrenci için yemek hazırlayan öğrenciler, okul bünyesindeki otelde Türk mutfağından dünya mutfağına kadar farklı lezzetlerin yapımını da deneyimleyerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Mutfaktaki çalışmalara alanda eğitim gören 199 öğrenciden 20'si katılıyor.

Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, AA muhabirine, okulun otel, restoran ve mutfak kısımlarından oluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin okulda kurulu profesyonel mutfakta eğitim aldıklarını aktaran İnal, "Öğrencilerimiz okulun tüm bölümlerinde uygulamalı olarak eğitim görmekte ve bu alanda sektöre en hazır şekilde okulumuzdan mezun edilmektedir. Bu yıl yaklaşık 3 bin 750 öğrencimize okulumuzdan, yemek ve beslenme desteği hizmeti sağlamaktayız. Buradaki en önemli nokta kendi öğrencilerimizin pişirdiği yemekleri yine öğrencilerimizin yemesi. Amacımız buradan mezun ettiğimiz öğrencileri, sektöre hizmet etmeye hazır hale getirmek." diye konuştu.

İnal, Sarıçam ilçesindeki 75 okula, öğrencilerin haftanın 5 günü hazırladığı üç çeşit yemeğin ulaştırıldığını belirtti.

Adana'da Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanının da bulunduğunu ifade eden İnal, 45 oda kapasiteli otelde öğrencilere uygulamalı olarak otelcilikle ilgili tüm eğitimlerin verildiğini söyledi.

"SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU ARA ELEMANLAR BURADA EĞİTİLİYOR"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Raziye İnce ise okulda öğrencilerin İngilizce, Rusça ve Almanca dil eğitimi aldığını da belirtti.

Öğrencilerin 4 yıl boyunca aşçılık ve otelciliğin her alanında yoğun dersler gördüğünü anlatan İnce, öğrencilerin 10. ve 11. sınıflarda 5 yıldızlı turistik tesisler ve otellerde staj yaptıklarını ifade etti.

Değişim programlarıyla öğrencilerin farklı kültürlerdeki yemekleri öğrenme şansı yakaladığına dikkati çeken İnce, "Sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanlar burada eğitiliyor. Çünkü okulumuzun uygulama oteli ve atölyeleri var. Otelimizde bir otelde bulunması gereken bütün departmanlar mevcut. Çocuklarımız burada staja gitmeden bilgilerini pekiştiriyorlar. Önce Adana yöresinin yemeklerini yapıp uygulayıp aynı zamanda yine müfredatta olan dünya mutfağından bütün yemek örneklerini burada deneyimliyorlar." dedi.

  1. sınıf öğrencisi Nisanur Ceren Komşu, okuldan mezun olduktan sonra kendi restoranını açmak istediğini anlattı.

Yemek yapmaktan büyük keyif aldığını belirten Komşu, "Okullara gidecek kahvaltılıkları kendimiz paketleyip hazırlıyoruz. Ayrıca, yemekler yapıp ilçe genelindeki okullara dağıtıyoruz." dedi.

  1. sınıf öğrencisi Nisanur Yıldırım ise bu alanda yetenekli olduğunu düşündüğünü ve burada aldığı eğitimlerle kebapçılık yapmak istediğini söyledi.

Okula gelmeden önce hayalinin polislik olduğunu anlatan Yıldırım, burada aldığı eğitimlerden sonra fikrinin değiştiğini kaydetti.

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Adana uygulama yemek

Adana Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Ayten eczanesi
Karatas
Şahin eczanesi
Pozanti
Gökçe eczanesi
Seyhan
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