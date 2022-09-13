Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga eden iki arkadaş birbirlerini tabancayla yaraladı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir kişinin metruk evde silahla vurulduğu ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Yaralı İsmail B. (42), sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail B. ameliyata alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın firari zanlısı Erkan D'nin (29) de bacağından hafif yaralandığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli Erkan D. ve olay sırasında bir arada olduğunu tespit ettiği arkadaşları Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U'yu (35) gözaltına aldı.

Erkan D. ile İsmail B'nin diğer üç kişiyle ortak arkadaş olduğu, metruk evde buluşup içki içtikleri, bir süre sonra ikili arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birbirlerini tabancalarıyla yaraladıkları öne sürüldü.

Zanlı Erkan D. ve üç arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Erkan D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

