YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı

Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı

13.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralılardan biri tutuklandı, diğerinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga eden iki arkadaş birbirlerini tabancayla yaraladı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir kişinin metruk evde silahla vurulduğu ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Yaralı İsmail B. (42), sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail B. ameliyata alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın firari zanlısı Erkan D'nin (29) de bacağından hafif yaralandığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli Erkan D. ve olay sırasında bir arada olduğunu tespit ettiği arkadaşları Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U'yu (35) gözaltına aldı.

Erkan D. ile İsmail B'nin diğer üç kişiyle ortak arkadaş olduğu, metruk evde buluşup içki içtikleri, bir süre sonra ikili arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birbirlerini tabancalarıyla yaraladıkları öne sürüldü.

Zanlı Erkan D. ve üç arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Erkan D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÇorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Adana silah arkadaş yaralı

Adana Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:40
İkindi
16:12
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Salı

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Yetkinel Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Ekin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Böyle işkence görülmedi! O şarkıyı dinleterek...

Böyle işkence görülmedi! O şarkıyı dinleterek...

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.