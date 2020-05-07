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Adana'da mevsimlik tarım işçilerine "Yaşam Merkezi" yapılıyor

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Merkezde, çadırlarda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına ilkokul ve anaokul eğitimi verilecek, banyo, tuvalet ve çamaşırhane bulunacak

Adana'da mevsimlik tarım işçileri için "Yaşam Merkezi" inşa ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, YİKOB tarafından Valilik koordinesinde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde inşa edilen "Yaşam Merkezi" tamamlanma aşamasına geldi.

"Yaşam Merkezi"nde, çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının öğrenim görmesi amacıyla anaokulu ve ilkokulun yanı sıra, yetişkin eğitimine hizmet vermesi amacıyla da kullanılacak 6 derslik yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, tarım işçilerinin banyo, tuvalet ve çamaşırhane olarak kullanacağı bölümlerin de bulunduğu "Yaşam Merkezi"nin önemine değindi.

Demirtaş, "Adana'nın tarımsal faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük emek veren mevsimlik tarım işçilerinin hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik. İnşa edilen Yaşam Merkezi de bu amaca hizmet edecek. İnşaatın bir an evvel tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor." ifadesini kullandı.

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