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Adana'da mısır tarlasına ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

17.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da mısır tarlasına ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Adana'da mısırların arasına ekilmiş 53 kök Hint keneviri ile bir evde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan V.D'nin esrar yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, V.D'nin evinde 10 kilogram esrar, tarlasında ekili mısırların arasına ekilmiş 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi V.D ile E.D. ve yabancı uyruklu H.E.H. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Öte yandan Hint kenevirinin ekildiği alanın görüntüsü, jandarmanın dronunun kamerasına yansıdı.

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