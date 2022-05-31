YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

31.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, kenevir bitkisinin yerini drone ile tespit etti

Adana'da mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesindeki bir mısır tarlasında kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, tarlayı drone ile havadan kontrol ederek kenevir bitkisinin ekili olduğu alanı tespit etti. Mısırların arasından geçerek bölgeye ulaşan ekipler, 477 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polis ekipleri, O.G. (33) ve S.D'yi (44) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülere göre, ekipler, drone ile mısırların arasında kenevir bitkilerinin ekili olduğu alanı tespit ediyor. Mısırların arasından geçerek Hint kenevirlerine ulaşan ekiplerin sevinci de görüntüye yansıyor. Daha sonra çok sayıda polis, kenevirleri ekili olduğu alandan söküyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Tütün kullanımı eş zamanlı mesane ve akciğer kanseri yapıyorTütün kullanımı eş zamanlı mesane ve akciğer kanseri yapıyor
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldıTFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:33

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Salı

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Güvel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyoner Türk fenomenin paylaşımları olay oldu

Milyoner Türk fenomenin paylaşımları olay oldu

İstemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamayın!

İstemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamayın!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.