YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

03.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi ile Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde park halindeki iki motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlığa karışan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Feridun K. (33), Kazım A. (35) ve Berdan A. (43) 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir şantiyede buluştukları sırada yakalandı.

Çalınan motosikletlerden biri de şüphelilerin yanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan birinin çalınan motosikletle şantiyeye gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyorDepremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyor
Tekirdağ’da toplu iftarlar devam ediyorTekirdağ’da toplu iftarlar devam ediyor
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın İHA’ya konuştu: “Az kalsın ölüyorduk”Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın İHA’ya konuştu: “Az kalsın ölüyorduk”
Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık motosiklet

Adana Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:09
Yatsı
20:25
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.