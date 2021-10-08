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Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

08.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'da 5 motosiklet ve bir elektrikli bisiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde son bir ayda 5 motosiklet ve bir elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından motosiklet ve elektrikli bisikleti aynı kişinin çaldığını tespit etti.

Daha önce motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalandıktan sonra tutuklanan ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı saptanan A.D'nin (25) evinin bulunduğu sokağa giden ekipler, hırsızlık sırasında zanlının üstündeki tişörtün, yıkanarak kurutulmak için bahçede asılı bulunduğunu belirledi.

Polis adresteyken evine gelen şüpheli A.D, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının evinin bulunduğu sokakta ise çalıntı motosikletlerden 3'ü park halinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosikletler ise polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, zanlının motosikletleri çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

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