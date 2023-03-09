Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa dava

Kentin Yüreğir ilçesinde, motosikletinin selesinin altına sakladığı uyuşturucu ile yakalanan ve geçen yıl 25 Aralık'ta tutuklanan A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.A'yı olay tarihinde, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletinin sele kısmının altına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucu ile yakaladığı belirtildi.

A.A'nın üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildiği, benzer suçlardan sabıkasının da bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık A.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

