YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa dava

Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa dava

09.03.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, motosikletinde sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kentin Yüreğir ilçesinde, motosikletinin selesinin altına sakladığı uyuşturucu ile yakalanan ve geçen yıl 25 Aralık'ta tutuklanan A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.A'yı olay tarihinde, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletinin sele kısmının altına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucu ile yakaladığı belirtildi.

A.A'nın üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildiği, benzer suçlardan sabıkasının da bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık A.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandıAdana’da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı
Kars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyorKars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor
Manisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandıManisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sanık Adana uyuşturucu dava motosiklet

Adana Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:12
Akşam
18:46
Yatsı
20:01
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.