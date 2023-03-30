Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Çukurova ilçesinde, motosikletinin sele kısmının altına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanarak tutuklanan C.N. hakkında cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, C.N'yi gece vakti, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınında motosikletinin sele kısmının altına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu H.T'ye satarken yakaladığı belirtildi.

C.N'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

