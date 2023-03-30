YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

30.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesinde, motosikletinin sele kısmının altına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanarak tutuklanan C.N. hakkında cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, C.N'yi gece vakti, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınında motosikletinin sele kısmının altına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu H.T'ye satarken yakaladığı belirtildi.

C.N'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın değerinde: Yanan ormanlık alanda yetişti, köylüler her yerde onu arıyorAltın değerinde: Yanan ormanlık alanda yetişti, köylüler her yerde onu arıyor
Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldüEskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü
Uşak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandıUşak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu dava

Adana Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:48
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Yeni ardiç eczanesi
Seyhan
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni hayat eczanesi
Seyhan
Kocatepe eczanesi
Saricam
Farsak eczanesi
Ceyhan
Serap eczanesi
Seyhan
Yosun eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.