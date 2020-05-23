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Adana'da narkotik denetimleri

ADANA HABERLERİ  | 23.05.2020 03:50 | Son Güncelleme

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 4 gün süren denetimlerinde 7 bin 384 kişi ile 4 bin 418 araç kontrol edildi, 41 araç sürücüsüne 78 bin lira ceza kesildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 4 gün süren denetimlerinde 7 bin 384 kişi ile 4 bin 418 araç kontrol edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova mahallelerinde özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik köpeklerinin de katıldığı denetimlerde 7 bin 384 kişi ile 4 bin 418 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulamada, 41 araç sürücüsüne 78 bin 329 lira para cezası kesilirken, 12 araç trafikten men edildi.

Kişi ve araçlarda yapılan aramalarda 0,5 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 10 sentetik uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirilirken, 15 kişiye uyuşturucu bulundurmaktan, 1 kişiye maksat dışı bıçak bulundurmaktan işlem yapıldı, "hırsızlık" suçundan aranan 1 kişi ise gözaltına alındı.

Denetimlerde yoklama kaçağı 11 kişi ise işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

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