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Adana’da Ocak’ta 2 bin 46 araç trafikten men edildi

ADANA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Adana’da Ocak ayı içerisinde 228 bin 14 aracın denetlendiği, 2 bin 46 aracın trafikten men edildiği bildirildi.Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 46 aracın trafikten men edildiği, 412 sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi.Alınan önlemlere rağmen Ocak ayında 546 maddi hasarlı, 297 yaralamalı, 3 de ölümlü kazanın olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:"Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir.

Adana’da Ocak ayı içerisinde 228 bin 14 aracın denetlendiği, 2 bin 46 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 46 aracın trafikten men edildiği, 412 sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi.
Alınan önlemlere rağmen Ocak ayında 546 maddi hasarlı, 297 yaralamalı, 3 de ölümlü kazanın olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
"Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır."

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Baraj Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
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