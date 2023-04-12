Adana'da öğrencilerden polislere ziyaret

Kentteki ilk ve ortaokullarda eğitim gören çocuklar, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ziyarette "Doğan amca" diyerek kendisine sarılan çocuklarla yakından ilgilendi.

İnci, çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu hafta, Polis Haftası. Bugün müstesna çocuklarımız, özel çocuklarımız, bizi ziyarete geldiler. Onlarla biz daha güçlüyüz ve mutluyuz. Çünkü geleceğin polisleri bu canlarımız olacak ve bizlere güç katacaklar. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için başta öğretmenlerine, ailelerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklar, burada atlara yiyecek verdi, zırhlı polis araçlarına bindi.

İnci, kendisine çiçek veren çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

