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Adana'da okul inşaatından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 05.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Adana'da okul inşaatından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Adana'da okul inşaatından plastik zemin kaplama malzemesi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatına kamyonetle gelen 3 kişinin plastik yer döşeme malzemesini araca yüklediğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin yanında A.O.L'yi gözaltına aldı. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan zanlı, hırsızlık yapmadığını, kıraathanede otururken yanına gelen 2 kişiyle kamyonetle taşıma işi için 100 lira karşılığında anlaştığını öne sürdü.

Mal sahibinin şikayetçi olduğu şüphelinin suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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