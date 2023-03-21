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Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

21.03.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde okul önünde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla geçen yıl 8 Aralık'ta tutuklanan S.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi önünde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan S.K'nin üst aramasında sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 930 lira bulunduğu belirtildi.

İkametinde yapılan aramalarda hassas terazi ele geçirilen S.K'nin uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu aktarılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana uyuşturucu

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