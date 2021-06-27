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Adana'da okulda mahsur kalan 3 çocuktan biri çıkmak isterken 2. kattan düşerek yaralandı

27.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulun bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle bahçede de mahsur kalan yaralı çocuk, itfaiyenin kapıyı kırmasının ardından hastaneye kaldırıldı

Adana'da bir okulda mahsur kalan 3 çocuktan biri, çıkmak isterken 2. kattan düşerek yaralandı. Yaralı çocuk, okulun kilitli bahçe kapısı kırılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.T (16) ve iki arkadaşı, merkez Çukurova ilçesinde, bir lisenin ikinci katındaki terasına çıktı.

Burada mahsur kalan çocuklardan M.T, inmek isterken dengesini yitirerek düştü. M.T, düşerken zemindeki sundurmanın çatısına da çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, okulun bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle bahçeye giremeyince, bir sağlık görevlisi duvardan atlayarak yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

M.T, okula gelen itfaiye ekibinin bahçe kapısını kırması sonucu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, bir itfaiye görevlisi ise M.T'yi annesi ile telefonda görüştürdü.

Mahsur kalan diğer iki çocuk ise okul yöneticilerinin gelmesiyle binadan çıkartıldı.

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