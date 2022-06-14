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Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı

14.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin, olay sırasında yanında bulunan arkadaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl 27 Aralık'ta, Koza Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Enver Yaş'ın (23) ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan ve sonrasında tutuklanan arkadaşı İbrahim Halil Ç. (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İbrahim Halil Ç'nin elinde atış artıkları bulunduğuna yönelik uzmanlık raporu yer aldığı belirtildi.

İddianamede, İbrahim Halil Ç'nin olay günü beyan etmediği hususlar bulunduğu, gizlediği bir nedenle aynı evde yaşadığı Enver Yaş'ı silahla öldürdüğüne dair yeterli şüphe makul oluştuğu anlatılarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık hakkında "ruhsatsız silah bulundurma", "uyuşturucu ticareti" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü bilgisini de iddianamede yer verildi.

İddianamede, maktulün gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan arkadaşlarından A.H.A. ve M.O. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Tutuklu sanık İbrahim Halil Ç'nin yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

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