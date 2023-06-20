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Adana’da organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

20.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, adam yaralama, silahlı saldırı düzenleme, silah zoruyla haraç kesme ve silah ticareti gibi suçları gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütüne şafak vakti operasyon düzelendi.

Adana’da organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adam yaralama, silah zoruyla haraç kesme ve silah ticareti gibi çeşitli suçlar işleyen şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Organize suç örgütüne şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile baskınlar yapıldı. Özel harekat polisleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından şüpheli şahıslar kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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