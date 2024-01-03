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Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

03.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

KOM ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından yakalama kararı bulunan firari Kemal T. ile Çetin Ç, Ali B. ve Hikmet B'nin merkez Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler 4 zanlıyı yakaladı.

İkametteki aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal T. ile Çetin Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Bayğaralar" organize suç örgütü üyelerinin Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koydukları ve uyuşturucu ticaretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti. Örgüte yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda 78 zanlı tutuklanmıştı.

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