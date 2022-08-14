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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

14.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmanın yangının büyümemesi için alevlere botlarıyla müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Eğder Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini fark etti.

Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi veren ekipler, yangının büyümemesi amacıyla alevleri botlarıyla basarak söndürmeye çalıştı.

Yangın, olay yerine gelen orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Jandarmanın, alevlerin yayılmaması için gösterdiği çaba cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Adana Aladağ orman yangını jandarma

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