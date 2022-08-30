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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

30.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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