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Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

28.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oto yıkamacıyı iş yerinde silahla ağır yarayan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pınar Mahallesi'nde 26 Eylül 2021'de oto yıkamacı S.Ü'nün iş yerinde tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili firari olan ve 27 Ocak'ta yakalanıp tutuklanan K.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, K.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, sanığın, araç alım satımı nedeniyle arasında husumet bulunan S.Ü'yü telefonla arayıp hakaret ettiği, oto yıkamacıya ölüm tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Sanığın tartışma sonrası müştekiye ait iş yerine giderek ruhsatsız tabancasıyla 5 el ateş ettiği S.Ü'yü hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır şekilde yaraladığı, olay sonrasında da otomobille kaçtığı bildirilen iddianamede, K.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu K.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana oto yıkama

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