Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da patenli bir çocuğun halk otobüsüne tutunarak ilerlemesi kameraya yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde, patenli bir çocuk seyir halindeki 01 AAZ 151 plakalı halk otobüsüne tutundu.

Otobüse tutunarak yaklaşık 5 kilometre ilerleyen çocuk, trafikte tehlikeye oluşturdu.

Çevredeki araçlardan yapılan uyarılara da aldırış etmeyen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.



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