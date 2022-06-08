Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, köpeğini otomobilin bagajında taşıyan kişiye 2 bin 43 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda seyir halindeki 01 D 9434 plakalı otomobilin bagajında sıcak havada bir köpeğin taşınmasıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi.

Belediye ekipleriyle adrese giden polis, bagajda taşınması ve kötü muamelede bulunulması gerekçesiyle hayvanın sahibine 2 bin 43 lira ceza kesti.

Belediye ekipleri köpeği barınağa götürdü.



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