Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, G.A'nın kullandığı 01 JF 140 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden F.S. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklette yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen ve kazaya tanık olan hemşire Ayşe Yaren Kara, yaralı F.D'ye ilk müdahaleyi yaptı.

F.D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



