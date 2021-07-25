YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

25.07.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, G.A'nın kullandığı 01 JF 140 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden F.S. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklette yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen ve kazaya tanık olan hemşire Ayşe Yaren Kara, yaralı F.D'ye ilk müdahaleyi yaptı.

F.D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandıAdana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:59
Yatsı
21:30

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazar

Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Savaş Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.