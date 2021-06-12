Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde M.G. yönetimindeki 01 AFH 619 plakalı otomobil ile Y.K.B, idaresindeki 01 AGP 777 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Y.K.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz