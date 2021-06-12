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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

12.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde M.G. yönetimindeki 01 AFH 619 plakalı otomobil ile Y.K.B, idaresindeki 01 AGP 777 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Y.K.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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