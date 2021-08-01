Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Eren A'nın kullandığı 36 ER 918 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde Ali Rıza Y. yönetimindeki 01 RU 766 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Sultan Y. (25), Umut Ali A. (11), Şule A. (34) ve Anıl A. (7) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



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