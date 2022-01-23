Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Burak G. yönetimindeki 01 AFR 883 plakalı otomobil ile Murat Ö. idaresindeki 01 M 0588 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Burak G. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burak G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerde, otomobilin içerisindeki koltukların söküldüğünü ve sürücü Burak G'nin plastik sandalye üzerinde aracı sürdüğü belirledi.



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