Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Seren S. yönetimindeki 31 K 9873 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 01 JU 894 plakalı motosiklet merkez Çukurova ilçesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda çarpıştı.

Otomobilin ters döndüğü kazada, iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz