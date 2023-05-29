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Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

29.05.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T.B kullandığı 34 FY 1771 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler (22)’i çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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