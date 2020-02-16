YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 16.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Ekiplerce araçtan çıkarılan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rahime Alçın idaresindeki 01 AAL 307 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da kontrolden çıkarak önce demir korkuluklara çarptı, ardından DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerine bildirdi.

Cankur ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkardı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Alçın'ın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı ve nöbetine gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CAN-KUR Sulama Kanalı Yüreğir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Göztepe'de yüzler gülüyor

Göztepe'de yüzler gülüyor

Adana Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:20
Öğle
12:58
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Baran Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor'da alt sıralardan kurtulma hesapları yapılıyor

Adanaspor'da alt sıralardan kurtulma hesapları yapılıyor

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım"

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Baba Ölünce Borçlarından Dolayı Elektriksiz Kalan Aile Yardım Bekliyor

Baba Ölünce Borçlarından Dolayı Elektriksiz Kalan Aile Yardım Bekliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.