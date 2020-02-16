Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Rahime Alçın idaresindeki 01 AAL 307 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da kontrolden çıkarak önce demir korkuluklara çarptı, ardından DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerine bildirdi.
Cankur ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkardı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Alçın'ın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı ve nöbetine gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.